Василь Ломаченко та Олександр Усик опустилися в рейтингу "Pound for Pound".

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик погіршили свої позиції в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії ("Pound for Pound") за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Про це повідомляє bwwa.org.

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Ломаченко через поразку від Лопеса і втрату всіх поясів опустився відразу на п'ять позицій - з другого на сьоме місце.

Усик, який цього року провів один бій, вигравши у Дерека Чісори, опустився в рейтингу з п'ятої позиції на шосту.

Лідирує в рейтингу мексиканець Сауль Альварес.

Топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу

1. Сауль Альварес (Мексика, середня вага) - 172 очки

2. Теренс Кроуфорд (США, напівсередня вага) - 153

3. Наоя Іноуе ( Японія, найлегша вага) - 143

4. Еррол Спенс (США, напівсередня вага) - 122

5. Теофімо Лопес (США, легка вага) - 81

6. Олександр Усик (Україна, суперважка вага) - 79

7. Василь Ломаченко (Україна, легка вага) - 52

8. Тайсон Ф'юрі (Великобританія, суперважка вага) - 49

9. Хуан Естрада (Мексика, перша найлегша вага) - 36.

10. Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага) - 26.

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Автор: Антон Дудар