Олександр Усик зробив мимовільний постріл під час зйомки ролика.

Український боксер Олександр Усик побував на полюванні і допустив помилку, яка могла призвести до сумних наслідків.

Відео з Усиком з'явилося на каналі "Ні пуху, ні пера" на YouTube.

Усик стріляв по качці, проте вона полетіла. Боксер трохи опустив рушницю, і зробив випадковий постріл. На щастя, в цей момент рушницю було направлено в сторону від інших учасників полювання.

На відео помітно, що сам Усик не очікував пострілу.

Читайте такожПопросила не лаятися матом: відомому українському боксеру під час прямого ефіру зателефонувала мама (відео)

"На 04:05 Усик сам офігів, що зробив щось не так. Слава Богу, все закінчилося добре", "А що ніхто не помітив, що Саня зробив мимовільний постріл? Пальчики мало не розвернулися в інший бік. Явно не читав правила поводження зі зброєю! Дозвіл і рушниця, походу, подарунок на день народження? Коли бачу таких "мислівців" - шерсть на спині дибки стає", "Техніка безпеки кульгає", "Йому до мисливця ще дуже далеко", "Саня, полювання не твоє. Таких помилок допускати не можна! Якби качка летіла в інший бік, ти б застрелив напарника", - пишуть коментатори.

Також підписники звернули увагу на те, що мисливці використовували освітлювальні прилади для підсвічування мішеней, що заборонено законом України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН