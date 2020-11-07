Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший битимуться за особливий пояс від WBC.

Всесвітня боксерська рада (WBC) створила спеціальний чемпіонський пояс Black Lives Matter, за який проведуть бій Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший.

На титулі виставкового поєдинку будуть нанесені прізвища боксерів, а також назва громадського руху проти расизму і насильства по відношенню до чорношкірих.

Майк Тайсон - Рой Джонс: головне

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Переклад: Данило Слесь