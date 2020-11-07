Тайсон і Джонс-молодший проведуть бій 28 листопада / фото boxingscene.com
Всесвітня боксерська рада (WBC) створила спеціальний чемпіонський пояс Black Lives Matter, за який проведуть бій Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший.
На титулі виставкового поєдинку будуть нанесені прізвища боксерів, а також назва громадського руху проти расизму і насильства по відношенню до чорношкірих.
boxingscene.com
Майк Тайсон - Рой Джонс: головне
- Бій планувалося провести 12 вересня, але організатори вирішили перенести шоу на 28 листопада.
- Бій проходитиме у форматі восьми раундів.
- 54-річний Тайсон завершив кар'єру в 2005 році, а 51-річний Джонс в попередній раз виходив на ринг в 2018-му.
- Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.
- Також представлено яскравий промо-ролик до бою Тайсон - Джонс.
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