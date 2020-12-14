Олександр Усик не хоче йти на поступки і чекати можливості провести бій за пояс WBO.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте їх планам заважає українець Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа по лінії WBO.

На даний момент існує два варіанти розвитку подій, проте промоутер Джошуа та співпромоутер Усика Едді Хірн збирається запропонувати третю опцію, яка може влаштувати всі сторони.

Читайте також"План - організувати цей бій": промоутер розповів, коли Усик може зустрітися з Джошуа

Журналіст Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter з посиланням на слова президента Всесвітньої боксерської організації Пако Алькасера повідомив, що WBO не хоче ще раз відкладати обов'язковий захист свого поясу.

Організація зробила вже дві відстрочки, спершу дозволивши організувати реванш між Джошуа і Енді Руїсом, а потім дозволивши британцеві провести обов'язковий захист титулу по лінії IBF в бою з Кубратом Пулєвим. Таким чином, в WBO не хочуть робити ще один виняток заради бою між Джошуа і Ф'юрі.

У такому випадку Джошуа доведеться або в наступному бою битися з Усиком, або залишити пояс WBO вакантним, щоб українець міг поборотися за нього з іншим суперником.

Журналіст підкреслив, що організація не буде відступати від своїх правил, навіть якщо це в підсумку буде коштувати їй великих грошей.

Водночас, за останньою інформацією, у Хірна є варіант, за якого Джошуа і Ф'юрі зможуть провести бій за всі пояси, а Олександру Усику не доведеться довго чекати своєї черги.

Як повідомляє BoxingScene, Хірн хоче запропонувати Усику провести бій за пояс WBO через два тижні після поєдинку Джошуа - Ф'юрі.

Таким чином, два британці визначать абсолютного чемпіона світу, після чого той відразу залишить пояс WBO вакантним. Суперником Усика в такому випадку стане британець Джо Джойс або новозеландець Джозеф Паркер.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар