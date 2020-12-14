Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте їх планам заважає українець Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа по лінії WBO.
На даний момент існує два варіанти розвитку подій, проте промоутер Джошуа та співпромоутер Усика Едді Хірн збирається запропонувати третю опцію, яка може влаштувати всі сторони.
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Журналіст Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter з посиланням на слова президента Всесвітньої боксерської організації Пако Алькасера повідомив, що WBO не хоче ще раз відкладати обов'язковий захист свого поясу.
Організація зробила вже дві відстрочки, спершу дозволивши організувати реванш між Джошуа і Енді Руїсом, а потім дозволивши британцеві провести обов'язковий захист титулу по лінії IBF в бою з Кубратом Пулєвим. Таким чином, в WBO не хочуть робити ще один виняток заради бою між Джошуа і Ф'юрі.
У такому випадку Джошуа доведеться або в наступному бою битися з Усиком, або залишити пояс WBO вакантним, щоб українець міг поборотися за нього з іншим суперником.
Журналіст підкреслив, що організація не буде відступати від своїх правил, навіть якщо це в підсумку буде коштувати їй великих грошей.
Водночас, за останньою інформацією, у Хірна є варіант, за якого Джошуа і Ф'юрі зможуть провести бій за всі пояси, а Олександру Усику не доведеться довго чекати своєї черги.
Як повідомляє BoxingScene, Хірн хоче запропонувати Усику провести бій за пояс WBO через два тижні після поєдинку Джошуа - Ф'юрі.
Таким чином, два британці визначать абсолютного чемпіона світу, після чого той відразу залишить пояс WBO вакантним. Суперником Усика в такому випадку стане британець Джо Джойс або новозеландець Джозеф Паркер.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
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