Усик в наступному бою хоче боксувати за чемпіонський пояс.

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USYK 17.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій. Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати. Розумію, що вони хочуть зробити найгучніший бій за об'єднання з обов'язковим реваншем", - сказав боксер.

Усик стверджує, що він на черзі.

"Давайте будемо розмовляти, залишайте пояс WBO і проводите свій бій. Але взагалі хочу боксувати з Ентоні Джошуа, у нього ж ще є пояси. WBO - провокатор того, як це можна зробити", - заявив Усик.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

Поєдинок проти Дерека Чісори став для Олександра Усика другим у суперважкій вазі. Він офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати бій не вдалося. Тепер 5 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого суперника.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам.

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Автор: Олег Давигора