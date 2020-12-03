Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє.
Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USYK 17.
"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій. Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати. Розумію, що вони хочуть зробити найгучніший бій за об'єднання з обов'язковим реваншем", - сказав боксер.
Усик стверджує, що він на черзі.
"Давайте будемо розмовляти, залишайте пояс WBO і проводите свій бій. Але взагалі хочу боксувати з Ентоні Джошуа, у нього ж ще є пояси. WBO - провокатор того, як це можна зробити", - заявив Усик.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Поєдинок проти Дерека Чісори став для Олександра Усика другим у суперважкій вазі. Він офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.
- Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати бій не вдалося. Тепер 5 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого суперника.
- У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам.
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