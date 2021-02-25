Студенти будуть вчитися керувати викликами за методиками славетного українця.

Посібник знаменитого українського спортсмена, переможця Олімпіади-1996, члена Міжнародного залу боксерської слави, екс-чемпіона світу у надважкій ваговій категорії Володимира Кличка "Управління викликами", увійде до навчальної програми Гарвардської бізнес-школи.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.

У цій книжці Кличко-молодший пропонує стратегію управління викликами, яку він напрацював протягом спортивної кар’єри й успішно застосовує в житті та бізнесі.

Всесвітньо відомий університет використовуватиме методику кейсів українця у своїх програмах MBA та Executive Education, допомагаючи студентам обговорювати проблематику бізнесу. За словами професорів університету Бориса Гройсберга і Карін-Ізабель Кнуп, найбільше увагу студентів будуть скеровувати на філософію "управління викликами". 44-річна легенда спорту прославився не лише в ринзі, нокаутуючи опонентів, а і як успішний підприємець на лані бізнесу.

"Здатність Володимира Кличка пристосовуватися, розвиватися і ставати кращим дуже важлива і має попит більше, ніж будь-коли в цьому столітті. Мені сподобалося працювати над цим проєктом, і я з нетерпінням чекаю можливості його впровадження", – заявив професор Гарвардської школи бізнесу Борис Гройсберг.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Будрін Артем