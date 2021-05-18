За словами екс-тренера, колишній чемпіон світу посилено тренується.

Колишній тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що його екс-підопічний відновить кар'єру.

Про це Башир заявив у коментарі "Чемпіонат".

Читайте такожУсик - в топ-30: Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих супертяжів в історії"Протягом останніх років я постійно приїжджаю до України, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Я запитував у себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? Але він тренується, тренується і тренується. І я сказав собі, цей хлопець буде знову боксувати. Я говорив про це у США. Всі сміялися, але тепер ніхто не сміється", - зазначив колишній тренер Кличка-молодшого.

Також він висловив упевненість, що Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана й стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії.

"Упевнений, що він повернеться. Він повернеться і поб'є будь-якого з трьох великих хлопців - Джошуа, Ф'юрі та Вайлдера", – розповів Башир.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку у квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом у 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Ольга Робейко