Степаненко: основне завдання – вийти з групи в плей-офф ЛЧ, завтра віддамо всі сили

Один з лідерів Шахтаря відповів на питання ЗМІ за добу до вирішального матчу групового етапу ЛЧ.

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко поділився своїми думками про майбутню вирішальну грі групового етапу Ліги чемпіонів з французьким «Ліоном».

– Перед попередньою грою в Хоффенхаймі ми могли на щось розраховувати, виграючи матч за матчем. Тепер же, перемігши в Німеччині, відкрили для себе ще один шанс пройти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Найважливіший для нас поєдинок. Всі думки про нього, готуємося дуже серйозно, - сказав гравець, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Говорячи про нічию, яка гарантує команді участь у плей-офф Ліги Європи, гравець зауважив:

– Якщо б ви зараз не нагадали, я б навіть не подумав про це. Є основне завдання – вийти з групи в плей-офф Ліги чемпіонів. Ми хочемо це зробити і завтра віддамо всі сили. А яким вийде підсумок, вирішиться на футбольному полі.

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А на питання, чи знає гравець, якою буде роздягальня команди на НСК «Олімпійський», та чи принципове це питання - гостьова або домашня, зауважив:

– Чесно кажучи, не знаю. Взагалі не принципово. Коли виступаємо за клуб, у нас одна роздягальня, за збірну – інша. Це не має значення. А важливо те, що на даний момент продано вже понад 30 тисяч квитків і у нас буде досить-таки хороша підтримка. Сподіваємося, що прийде ще більше людей.

Нарешті, на питання про те, що влітку Тарас втратив топ-партнера в центрі поля – Фреда, і коли-небудь під час гри відчував, що його не вистачає - наскільки Майкон на сьогодні його замінив, зазначив:

– Так, звичайно, Фред дуже сильний футболіст. Але є один плюс: мені Містер зараз дозволяє більше підключатися вперед. Як вже сказав головний тренер, в команду прийшли нові хлопці і їм потрібен час. Всі ми знаємо, що вони дуже якісні спортсмени, а процес адаптації є у всіх, будь то світова зірка або молодий хлопець.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон відбудеться в Києві, на НСК Олімпійський. Гра розпочнеться о 22.00