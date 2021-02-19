Дружина Артема Кравця з гумором розповіла про своє ставлення до зрад.

Дружина футболіста "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця Анна відповіла на питання про своє ставлення до зради.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання підписників у Instagram-stories.

Анна Кравець пожартувала, що її чоловікові в 31 рік вже не до зрад.

"У нас таких проблем немає, Крава в 31 вже старий дід пердун. Йому контру б пошпилити, а не тьолочок", - написала Кравець, поставивши смайл зі сміхом.

Під "контрою" дівчина мала на увазі комп'ютерну гру "Counter-Strike".

Далі вона продовжила більш серйозно:

"Як я ставлюся до зради: ну чесно (не лайте мене), зрада чоловіка - це вина жінки в більшості випадків. І навпаки зрада жінки - вина чоловіка. Ну або якщо жінка йде від одного до іншого - вина першого. Можна замінити слово "вина" на "проблема в". Потрібно бути такою/таким, щоб партнеру не хотілося інших".

Читайте такожУкраїнський нападник не реалізував післяматчевий пенальті у матчі Кубка Туреччини (відео)Відзначимо, що Артем і Анна Кравець виховують хлопчиків-двійнят, які народилися в 2017 році. У травні минулого року футболіст заявив, що вони з дружиною розлучилися. Проте вже восени Кравець повідомив, що вони знову разом, а розлучитися навесні "не встигли через карантин".

"У нас була своя історія, на яку вплинули відстань і карантин. Десь непорозуміли один одного на відстані. На даному етапі у нас хороші відносини. У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", - говорив футболіст.

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Автор: Антон Дудар