"Атлетіко" потерпає від кадрових втрат.

Шість футболістів мадридського "Атлетико" отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

8 лютого півзахисники Ектор Еррера та Тома Лемар отримали результати ПЛР-тестів. Обоє позитивні й відправляються на самоізоляцію.

Зауважимо, що минулого тижня коронавірус виявили у Жоау Феліша, Янніка Карраско, Маріо Ермосо та Муси Дембеле.

Раніше форвард "матрасників" Луїс Суарес пропустив принциповий для себе матч з "Барселоною" через коронавірусну хворобу.

Читайте такожЛідер Реала пропустить перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів через травму

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Атлетіко" лідирує в таблиці. У них 50 очків та два матчі в запасі.

"Реал" ділить другу сходинку разом з "Барселоною". У них по 43 залікових пункти.

"Севілья" обіймає четверту позицію з 42-ма очками в активі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем