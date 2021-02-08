Гравці ФК Атлетіко / фото REUTERS
Шість футболістів мадридського "Атлетико" отримали позитивні тести на COVID-19.
Про це повідомляє Deportes Cuatro.
8 лютого півзахисники Ектор Еррера та Тома Лемар отримали результати ПЛР-тестів. Обоє позитивні й відправляються на самоізоляцію.
Зауважимо, що минулого тижня коронавірус виявили у Жоау Феліша, Янніка Карраско, Маріо Ермосо та Муси Дембеле.
Раніше форвард "матрасників" Луїс Суарес пропустив принциповий для себе матч з "Барселоною" через коронавірусну хворобу.
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Чемпіонат Іспанії: положення команд
- "Атлетіко" лідирує в таблиці. У них 50 очків та два матчі в запасі.
- "Реал" ділить другу сходинку разом з "Барселоною". У них по 43 залікових пункти.
- "Севілья" обіймає четверту позицію з 42-ма очками в активі.
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