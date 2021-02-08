Гравці ФК Атлетіко / фото REUTERS

Шість футболістів мадридського "Атлетико" отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

8 лютого півзахисники Ектор Еррера та Тома Лемар отримали результати ПЛР-тестів. Обоє позитивні й відправляються на самоізоляцію.

Зауважимо, що минулого тижня коронавірус виявили у Жоау Феліша, Янніка Карраско, Маріо Ермосо та Муси Дембеле.

Раніше форвард "матрасників" Луїс Суарес пропустив принциповий для себе матч з "Барселоною" через коронавірусну хворобу.

Читайте такожЛідер Реала пропустить перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів через травму

Чемпіонат Іспанії: положення команд

  • "Атлетіко" лідирує в таблиці. У них 50 очків та два матчі в запасі.
  • "Реал" ділить другу сходинку разом з "Барселоною". У них по 43 залікових пункти.
  • "Севілья" обіймає четверту позицію з 42-ма очками в активі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем