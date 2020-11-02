Віце-чемпіон України в третьому турі групового етапу зустрінеться з віце-чемпіоном Іспанії.

Київське "Динамо" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів 4 листопада зустрінеться з "Барселоною". Матч пройде на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

Читайте такожБарселона - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Букмекери очікувано вважають "Динамо" явним аутсайдером цього матчу.

Так, на перемогу "Барселони" дається коефіцієнт 1,11, тоді як на перемогу "Динамо" - 23,00. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 10,50.

Букмекери не сумніваються, що "Барселона" набере очки вдома - на це вони виставили мінімальний коефіцієнт 1,01. У той же час на те, що команда Мірчі Луческу виграє або зіграє внічию, можна поставити з коефіцієнтом 7,40.

Барселона - Динамо: перед матчем

Матч пройде 4 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.

Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого упустили перемогу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2:0).

"Барселона" і "Динамо" раніше в рамках Кубка чемпіонів/ЛЧ провели один проти одного 8 матчів. У "Динамо" - 3 перемоги, у "Барселони" - 5. Останні зустрічі команд відбулися в сезоні 2009-2010, коли "Барса" двічі обіграла "Динамо" на груповому етапі - 2:0 і 2:1.

"Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус.

Вже відомо, хто судитиме матч "Барселони" і "Динамо".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар