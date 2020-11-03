Рональд Куман нагадав, що в схожій ситуації "Шахтар" виграв у "Реала".

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо" в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова Кумана наводить офіційний сайт "Динамо".

"Ми знаємо, що у "Динамо" проблеми, пов'язані з коронавірусом. Сьогодні кияни здали додаткові тести, потрібно дочекатися їх результатів. Нам залишається готуватися і сподіватися на те, що матч відбудеться", - зазначив тренер.

Читайте такожУЄФА може перенести матч Динамо проти Барселони - ЗМІ

Куман також нагадав, що, незважаючи на ситуацію з коронавірусом, "Шахтар" нещодавно зміг виграти у "Реала":

"Коронавірус зараз має великий вплив на наше життя. Ситуація в "Динамо" може вплинути на якість гри команди, але ми бачили схожі проблеми і у "Шахтаря", який, незважаючи на це, обіграв "Реал".

"Очікуємо зустрічі з суперником, який може ускладнити нам життя. "Барселоні" доведеться гарно попрацювати, щоб виграти домашню гру", - додав нідерландський фахівець.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поєдинок "Барселона" - "Динамо" запланований на 4 листопада - де і о котрій дивитися матч.

Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.

Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого упустили перемогу над "Ференцварошем" (2:2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2:0).

"Барселона" і "Динамо" раніше в рамках Кубка чемпіонів/ЛЧ провели один проти одного 8 матчів. У "Динамо" - 3 перемоги, у "Барселони" - 5. Останні зустрічі команд відбулися в сезоні 2009-2010, коли "Барса" двічі обіграла "Динамо" на груповому етапі - 2:0 і 2:1.

"Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус.

Вже відомо, хто судитиме матч "Барселони" і " Динамо".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар