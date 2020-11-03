Матч між киянами і каталонським клубом відбудеться в заплановану дату.

Члени делегації київського "Динамо" 3 листопада в Каталонії пройшли тестування на коронавірус в сертифікованій УЄФА лабораторії перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Тести всіх гравців, тренерів і персоналу першої команди показали негативні результати.

Таким чином, матч "Барселона" - "Динамо" не буде перенесений і відбудеться в заплановану дату - 4 листопада.

Нагадаємо, в Барселону вирушило всього 19 гравців "Динамо" (13 - заявлені за списком "А", 6 - за списком "В"). У разі хоча б одного позитивного тесту матч був би перенесений відповідно до протоколу УЄФА.

Коронавірус у "Динамо": що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар