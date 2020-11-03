Члени делегації київського "Динамо" 3 листопада в Каталонії пройшли тестування на коронавірус в сертифікованій УЄФА лабораторії перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони".
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Тести всіх гравців, тренерів і персоналу першої команди показали негативні результати.
Таким чином, матч "Барселона" - "Динамо" не буде перенесений і відбудеться в заплановану дату - 4 листопада.
Нагадаємо, в Барселону вирушило всього 19 гравців "Динамо" (13 - заявлені за списком "А", 6 - за списком "В"). У разі хоча б одного позитивного тесту матч був би перенесений відповідно до протоколу УЄФА.
Коронавірус у "Динамо": що потрібно знати
- Коронавірус у "Динамо" виявлено відразу у восьми футболістів, асистента головного тренера команди Еміла Караса і чотирьох співробітників клубу.
- У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.
- Пізніше позитивний тест на COVID-19 здав ще один воротар - Денис Бойко.
- Перед грою з "Барселоною" "Динамо" назвало імена ще шести футболістів, які інфіковані.
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