Мірча Луческу прокоментував ситуацію, в якій опинилося "Динамо".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував майбутню гру з "Барселоною" в Лізі чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Динамо.

Слова румунського тренера наводить офіційний сайт "Динамо".

Луческу розповів, як поставився до невизначеності через очікування результатів тестів на коронавірус, які команда здала в Барселоні:

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"Було непросто почекати п'ять годин, щоб дізнатися, відбудеться гра чи ні. Але, на щастя, все добре, всі здорові, і ми будемо грати. Ми сподівалися, що повторяться негативні результати тестів, які ми отримали в Києві, так що це не проблема. Проблеми можуть бути під час гри".

Луческу підкреслив, що хотів би, щоб матч все ж був перенесений:

"Так, мені, як тренеру, було б краще зіграти цей поєдинок пізніше, але потрібно грати завтра, і ми будемо грати".

"У нас всього лише 13 футболістів для участі в матчі, і тут вже нічого не зміниш", - зазначив Луческу, кажучи про те, що в тренувальному процесі команди нічого не вийде поміняти, щоб уникнути травм.

"Якою буде наша тактика? Наша тактика - грати у футбол. Нічого більше сказати не можу. Так, у нас мало футболістів, подивимося", - також сказав румунський тренер.

Барселона - Динамо: перед матчем

Поєдинок "Барселона" - "Динамо" запланований на 4 листопада - де і о котрій дивитися матч.

"Динамо" в цій зустрічі не зможуть допомогти відразу вісім футболістів, які не полетіли до Іспанії через коронавірус. Крім того, капітан "Динамо" Сергій Сидорчук дискваліфікований. Всього на гру полетіло 19 футболістів (6 - за списком "В").

Матч міг би бути перенесений, якби хоча б один з гравців "Динамо" здав позитивний тест на коронавірус у Барселоні і в заявці киян на гру за списком "А" виявилося менше 13 футболістів. Проте всі члени делегації "Динамо" здали негативні тести.

Після двох турів у "Динамо" в активі 1 очко, у "Барселони" - 6 очок.

Кияни спершу програли "Ювентусу" (0:2), після чого упустили перемогу над "Ференцварошем" (2: 2). "Барселона" розгромила угорський клуб (5:1), а потім на виїзді обіграла італійського гранда (2: 0).

Відомо, хто судитиме матч "Барселони" і "Динамо".

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Автор: Антон Дудар