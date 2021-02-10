Андре-П'єр Жиньяк - лідер Тігрес / фото REUTERS
11 лютого на стадіоні "Едьюкейшн Сіті" в катарському Аль-Райяні відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу між "Баварією" і "Тігрес".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Баварія - Тігрес.
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"Баварія" - "Тігрес": де дивитися матч онлайн
Пряму трансляцію протистояння німецького і мексиканського клубів можна буде подивитися в ефірі UA "Перший". Вона розпочнеться о 19.55.
Нагадаємо, "Баварія" є переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, а "Тігрес" - тріумфатором Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
Клубний чемпіонат світу-2021: що потрібно знати
- Клубний чемпіонат світу проходить з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.
- У півфіналі "Баварія" пройшла суперника з Єгипту, а "Тігрес" сенсаційно вибив бразильський "Палмейрас" (1:0).
- Від участі в турнірі через пандемію коронавірусу відмовився новозеландський "Окленд"
- Чемпіонат світу серед клубів проводиться в 17-й раз. Він останній раз проходить у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.
- Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.
- Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".
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