"Баварія" та "Тігрес" посперечаються за звання найкращої команди світу.

11 лютого на стадіоні "Едьюкейшн Сіті" в катарському Аль-Райяні відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу між "Баварією" і "Тігрес".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Баварія - Тігрес.

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"Баварія" - "Тігрес": де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію протистояння німецького і мексиканського клубів можна буде подивитися в ефірі UA "Перший". Вона розпочнеться о 19.55.

Нагадаємо, "Баварія" є переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, а "Тігрес" - тріумфатором Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Клубний чемпіонат світу-2021: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу проходить з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

У півфіналі "Баварія" пройшла суперника з Єгипту, а "Тігрес" сенсаційно вибив бразильський "Палмейрас" (1:0).

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Чемпіонат світу серед клубів проводиться в 17-й раз. Він останній раз проходить у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар