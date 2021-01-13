Манкуніанці вийшли на першу сходинку після перемоги над "Бернлі".

У перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Бернлі" з рахунком 1:0.

Автором єдиного голу став Поль Погба.

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Завдяки цій перемозі "МЮ" набрав 36 очок після 17 матчів і піднявся на перше місце в АПЛ.

Як повідомляє Squawka у Twitter, "Манчестер Юнайтед" вперше з сезону 2012-2013 очолив таблицю АПЛ в період після Різдва.

"Бернлі" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Погба, 71

"Бернлі": Поуп, Лоутон, Тарковскі, Мі, Пітерс, Гудмундссон, Браунхілл, Вествуд, Бреді (МакНейл, 65), Вуд (Видра, 80), Барнс (Родрігес, 88)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Байї, Магуайр, Шоу, Погба, Матіч, Рашфорд, Фернандеш (Мактоміней, 89), Мартіаль (Туанзебе, 90+5), Кавані

АПЛ: положення команд

"Манчестер Юнайтед" (36 очок) обійшов на вершині таблиці "Ліверпуль", у якого 33 очки. Вже 17 січня команди зіграють один проти одного на "Енфілді".

У зоні Ліги чемпіонів з однаковою кількістю очок також йдуть "Лестер" і "Евертон" (по 32 пункти).

"Тоттенхем" і "Ман Сіті" потенційно можуть увірватися в топ-четвірку. У обох команд по 29 очок, але у "шпор" є один матч в запасі, а у "городян" - два.

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Автор: Антон Дудар