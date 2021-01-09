Голкіпер "Бреста" став автором курйозного епізоду.

Неймовірно курйозний автогол ледь не був забитий в матчі чемпіонату Франції між "Брестом" і "Ніццою" (2:0).

Його автором міг стати голкіпер "Бреста" Готьє Ларсоннер.

У середині першого тайму воротар невдало обробив м'яч після пасу назад і потім спробував зробити так, щоб сфера не викотилася за лицьову лінію поля. Але замість цього Ларсоннер майже з нульового кута вдарив по своїх воротах.

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У підсумку м'яч влучив спершу у поперечину, від неї відлетів у штангу і вилетів у поле. Ларсоннеру пощастило ще й з тим, що суперник, який опинився на підборі, не зумів завдати хорошого удару.

Голкіпер відреагував на даний епізод з посмішкою.

Відео моменту опублікував офіційний Twitter-аккаунт "Бреста".

"Увага! Цей трюк виконував професіонал. Не намагайтеся це повторити", - йдеться в підписі.

⚠ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 ! Ce geste a été réalisé par un 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹, n'essayez surtout pas de le reproduire chez 𝙑𝙊𝙐𝙎. 😱#TeamPirates 🏴‍☠️ #SB29OGCNpic.twitter.com/ZndPNGUVc0 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 8, 2021

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Автор: Антон Дудар