Хорватський "Осієк" оформив трансфер українського центрального захисника Євгена Чеберка.
Про це клуб повідомив у себе на офіційній сторінці в Twitter.
Чеберко до літа 2022 року буде виступати за "Осієк" на правах оренди, оскільки у Євгена чинний контракт до літа 2024 року з австрійським ЛАСКом. Там він з літа 2020 року. Проте через відсутність ігрової практики вирішив змінити клубну прописку.
Нагадаємо, що разом з Чеберком в "Осієку" буде грати ще один українець. З 2016 року там виступає екс-хавбек "Дніпра" – 32-річний Дмитро Льопа.
"Осієк" у чемпіонаті Хорватії займає 2 місце в турнірній таблиці після загребського "Динамо". Обидва колективи мають однакову кількість очок – по 42 і боротьба за титул лише починається.
Зауважимо, що Чеберко був капітаном молодіжної збірної України, а також має в активі один матч за національну команду. 7 жовтня 2020 року Євген дебютував у матчі проти збірної Франції, який Україна програла 7:1. В Українській прем'єр-лізі захисник грав за "Дніпро" та "Зорю".
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