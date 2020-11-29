У центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Челсі" приймав "Тоттенхем".
Лондонське дербі на "Стемфорд Брідж" завершилося без забитих голів.
Після цього матчу "Тоттенхем" набрав 21 очко і продовжує лідирувати в АПЛ. У "Ліверпуля" - також 21 очко, але гірша різниця забитих і пропущених м'ячів.
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"Челсі", у якого 19 очок, займає третє місце, але за підсумками туру ще може опуститися на четверту позицію.
"Челсі" - "Тоттенхем" - 0:0
"Челсі": Менді, Джеймс, Зума, Сілва, Чілвелл, Ковачич, Канте, Маунт, Зієш (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулішич, 74)
"Тоттенхем": Льоріс, Ор'є, Родон, Дайєр, Регілон, Сіссоко, Хойбьєрг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Девіс, 89), Сон Хин Мін (Моура, 90+2), Кейн
Попередження: Зієш, Джеймс, Зума, Маунт - Бергвейн, Регилон
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