"Барселона" вирішила обійтися в Києві без своєї головної зірки.

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі не зіграє з київським "Динамо" на виїзді в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Про це повідомила прес-служба каталонського клубу.

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман прийняв рішення надати відпочинок аргентинському форварду, а також півзахиснику Френкі де Йонгу. Наставник команди пояснив це тим, що ситуація в групі для каталонців "досить комфортна".

Заявка "Барселони" на матч у Києві:

Воротар: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Іньякі Пенья;

Захисник: Сержіньо Дест, Клеман Ленгле, Жорді Альба, Хуніор Фірпо, Оскар Мінгеса;

Півзахисник: Карлес Аленья, Міралем П'янич, Рікі Пуч, Матеус Фернандес, Феліпе Коутіньо, Педрі;

Нападник: Антуан Грізманн, Мартін Брейтвейт, Усман Дембеле, Францішку Трінкау, Конрад де ла Фуенте.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться 24 листопада на "Олімпійському". Зустріч пройде без глядачів.

Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.

У матчі-відповіді проти "Барселони" "Динамо" знову не зможе розраховувати на багатьох гравців - у попередньому матчі (в УПЛ) кияни недорахувалися 15 футболістів.

Перед поєдинком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0, а "Барселона" в чемпіонаті Іспанії поступилася "Атлетіко" (0:1) через помилку воротаря.

Вже відомо, хто судитиме майбутній поєдинок.

Через травми гру на "Олімпійському" також пропустять ключові гравці "Барси" Жерар Піке, Серхі Роберто та Ансу фаті.

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Переклад: Данило Слесь