Каталонці залишилися в середині турнірної таблиці.

У Мадриді відбувся центральний матч десятого туру чемпіонату Іспанії - "Атлетіко" приймав "Барселону".

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На 12-й хвилині гостей врятувала поперечина після удару Льоренте. Однак ще до перерви "Атлетіко" зумів забити гол після помилки воротаря суперника. Марк-Андре тер Штеген далеко вийшов з воріт на перехоплення м'яча, а Феррейра Карраско зміг його випередити та точно пробив по порожніх воротах - 1:0.

Цей гол став єдиним у матчі. У "Барси" було кілька напівмоментів, але на нічию гості так і не награли.

"Атлетіко" - "Барселона" - 1:0

Гол: Карраско, 45+3

"Атлетіко": Облак, Тріпп'єр, Савіч, Хіменес, Ермосо, Льоренте (Коста, 73), Коке, Сауль, Карраско (Феліпе, 90 + 1), Корреа (Кондогбія, 84), Феліш (Лемар, 84)

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Піке (Дест, 62), Ленгле, Альба, П'яніч (Брейтвейт, 83), Де Йонг, Дембеле, Мессі, Педрі (Коутіньо, 57), Грізманн (Трінкау, 83)

Попередження: Коке, Карраско, Савич, Хіменес

Відео голу Карраско

"Атлетіко" - "Барселона": підсумки матчу

"Атлетіко" завдяки цій перемозі набрав 20 очок і ділить перше місце з "Реалом Сосьєдад". "Барселона" з 11 очками на рахунку залишається десятою.

Для Ліонеля Мессі це був 800-й поєдинок у кар'єрі за "Барселону".

У "Атлетіко" через коронавірус гру пропускав форвард Луїс Суарес, який перейшов до команди з каталонського клубу у вересні.

Травму в минулій грі отримав захисник "Барселони" Жерар Піке, якого було замінено у другому таймі. Він може не зіграти з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів 24 листопада.

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Автор: Данило Слесь