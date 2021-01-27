Вболівальники не зможуть відвідати єврокубковий поєдинок на "Олімпійському".

Київське "Динамо" зіграє проти бельгійського "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи за порожніх трибун.

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Напередодні ЗМІ поширили інформацію про те, що гра може пройти з глядачами, проте представник київської мерії на умовах анонімності в коментарі "Чемпіону" назвав це "нісенітницею".

За його словами, матч не зможе пройти з глядачами через адаптивний карантин, який введений до 28 лютого.

"Є пряма заборона на відвідування глядачами спортивних подій. За останню добу було зафіксовано 145 летальних випадків і госпіталізовано 2430 осіб. Тому, про яке поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні останнім часом може йти мова?", - сказав представник влади.

"Думаю, що "Динамо", представляючи реальну картину, навіть не буде звертатися до місцевої влади. Тому що відповідь буде цілком зрозуміла. Скажу більше: немає сумнівів, що адаптивний карантин буде продовжений і в березні-квітні. Тому в найближчі місяці розраховувати на підтримку команди на стадіоні не варто", - додав він.

"Динамо" - "Брюгге": що потрібно знати

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге" пройдуть 18 і 25 лютого. Перша зустріч відбудеться в Києві.

"Брюгге" є чемпіоном Бельгії 2019-2020. Турнір був завершений достроково через коронавірус. Після 29 турів "Брюгге" на 25 очок випереджав найближчого переслідувача.

У Лізі чемпіонів "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо "пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Легіонер "Динамо" розповів про настрій взяти реванш у "Брюгге".

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Автор: Антон Дудар