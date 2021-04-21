Георгій Бущан поспілкувався з ультрас, а Мірча Луческу прокоментував провокацію фанатів.

Воротар "Динамо" Георгій Бущан після півфінального матчу Кубка України поспілкувався з ультрас, які вигукували на адресу Мірчі Луческу заклики піти з клубу.

Відео опублікував YouTube-канал "Жестяковий спорт".

Бущан підійшов до групи фанатів і сказав:

"Знаєш, зараз така херня, бл*ть, - тільки дурні не змінюють своєї думки. Ви проти команди вболіваєте".

Один з фанатів сказав: "Ми не проти команди, ми проти нього".

"Бущан відповів йому: "В першу чергу проти команди. При чому тут, що було раніше? 4 роки, бл*ть".

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Читайте також"Луческу, йди": тренер Динамо дружньо відреагував на провокацію фанатів (відео)Зазначимо, що Луческу прокоментував провокацію ультрас, передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Я не вважаю їх уболівальниками. Якщо хочеш протестувати - знімай маску, щоб тебе бачили. Інші, які підтримували мене і команду, - це справжні вболівальники "Динамо" Київ. Ту групу я не чув, щоб вони кричали "Динамо". Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого відношення до "Динамо", тому що вони не підтримують команду і гравців".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. Також "Динамо" вийшло у фінал Кубка України, а в чемпіонаті за чотири тури до фінішу на 10 очок випереджає "Шахтар".

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

Раніше Луческу вже коментував провокацію ультрас "Динамо" на свою адресу.

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Автор: Антон Дудар