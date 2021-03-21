Карлос Де Пена / фото ФК Динамо Київ
У матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийме вдома "Рух".
Після 18 турів "Динамо" очолює турнірну таблицю і претендує на чемпіонство. Відрив від найближчого переслідувача - 4 очки. "Рух" на цю мить йде дванадцятим, набравши 13 залікових пунктів.
У сезоні 2020-2021 "Динамо" і "Рух" вже зустрічалися. Матч першого кола завершився перемогою команди Луческу з рахунком 2:0. Тоді відзначилися Карлос Де Пена та Жерсон Родрігес.
УПЛ, 19-й тур
Динамо - Рух
Відеотрансляція на телеканалі "2+2".
Також трансляція від ютуб-каналу FootballHub.
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