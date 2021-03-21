Кияни продовжують змагатися за звання чемпіона України.

У матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийме вдома "Рух".

Після 18 турів "Динамо" очолює турнірну таблицю і претендує на чемпіонство. Відрив від найближчого переслідувача - 4 очки. "Рух" на цю мить йде дванадцятим, набравши 13 залікових пунктів.

У сезоні 2020-2021 "Динамо" і "Рух" вже зустрічалися. Матч першого кола завершився перемогою команди Луческу з рахунком 2:0. Тоді відзначилися Карлос Де Пена та Жерсон Родрігес.

УПЛ, 19-й тур

Динамо - Рух

Відеотрансляція на телеканалі "2+2".

Також трансляція від ютуб-каналу FootballHub.

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Автор: Будрін Артем