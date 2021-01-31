Дмитро Михайленко недовго пропрацював на Кіпрі.

Кіпрський "Пафос" оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Дмитром Михайленком.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Пафосу".

Відзначається, що український фахівець негайно покине свій пост.

Контракт з Михайленком розірвано у зв'язку з незадовільними результатами "Пафосу" в останніх матчах.

Читайте також"Він відмовив": Суркіс зізнався, що хотів повернути Реброва в Динамо Зазначимо, що 47-річний Михайленко очолив "Пафос" тільки 21 жовтня минулого року.

До цього фахівець, нагадаємо, очолював "Дніпро-1".

Михайленко: результати в "Пафосі"

Під керівництвом українського тренера "Пафос" здобув 4 перемоги, 5 разів зіграв внічию і 6 разів програв у чемпіонаті Кіпру. При цьому в останніх чотирьох турах команді вдалося набрати лише 1 очко, а в останніх 11 матчах - виграти тільки один раз.

У турнірній таблиці "Пафос" займає дев'яте місце після 22 турів.

Останньою краплею для керівництва "Пафосу" стала поразка від "Ларнаки" на своєму полі з рахунком 1:4 31 січня.

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Автор: Антон Дудар