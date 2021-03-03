Джанлуїджі Буффон може грати ще пару років.

Легенда футболу Джанлуїджі Буффон назвав крайній термін завершення кар'єри.

В інтерв'ю The Guardian італієць зізнався, що завершить кар'єру не пізніше 2023 року.

"У мене в голові є певний знак "стоп", максимальна планка. Це червень 2023 року. Це крайній термін, самий крайній", - сказав Буффон.

При цьому 43-річний воротар "Ювентуса" додав:

Читайте такожЛегендарний італійський воротар Буффон встановив досягнення у 43 роки"Втім, я можу закінчити кар'єру і в найближчі чотири місяці".

Джанлуїджі Буффон: кар'єра і досягнення

Буффон починав кар'єру в "Пармі", а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім він провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб.

Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції.

У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.

Буффон визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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Автор: Антон Дудар