Едуард Соболь знову почепить золоту медаль на шию разом з партнерами по "Брюгге".

Лівий захисник збірної України Едуард Соболь у складі бельгійського "Брюгге" знову виграв національний чемпіонат Бельгії.

"Синьо-чорні" оформили чемпіонство за тур до фінішу сезону в Лізі Жупіле. Феєрична нічия з "Андерлехтом" (3:3) дозволила "Брюгге" достроково забронювати за собою перше місце в турнірній таблиці. Найближчий переслідувач, "Генк", вже не дожене команду Соболя.

Зауважимо, що в результативному матчі проти "Андерлехту" Соболь провів на полі всі 90 хвилин, а ще один лівий захисник збірної України 24-річний Богдан Михайличенко зіграв 84 хвилини. В цьому сезоні він вже зіграв 22 поєдинки за "Андерлехт".

Минулого року чемпіонат Бельгії припинили достроково у зв'язку з пандемією коронавірусу і золоті медалі присудили "Брюгге", позаяк вони лідирували на момент зупинки ліги.

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Едуард Соболь: головне

У березні 2021 Соболь підписав повноцінний контракт з "Брюгге" до 2024 року. До цього права на футболіста належали "Шахтарю".

У поточному сезоні Соболь зіграв 36 поєдинків за "Брюгге" в усіх турнірах. В активі 26-річного гравця два голи та шість асистів.

Едуард у нинішньому сезоні забив дебютний гол за клуб, а також вразив вболівальників красивим шедевральним ударом у матчі Ліги Жупіле.

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Автор: Артем Будрін