Екс-захисник "Шахтаря" допоміг партнерам здобути важливу перемогу.

Український захисник Едуард Соболь відзначився неймовірним голом у складі бельгійського "Брюгге".

Соболь допоміг "Брюгге" здолати "Кортрейк" у матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії - 2:1.

На 21-й хвилині матчу Соболь упіймав м'яча на межі штрафного майданчика та злету відправив його у "дев'ятку". Приголомшливий гарматний удар без шансів для голкіпера.

Для 25-річного лівого захисника це вже другий гол в сезоні. Свій дебютний м'яч він святкував на початку березня.

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Автор: Будрін Артем