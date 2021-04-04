Едуард Соболь / фото twitter.clubbrugge
Український захисник Едуард Соболь відзначився неймовірним голом у складі бельгійського "Брюгге".
Соболь допоміг "Брюгге" здолати "Кортрейк" у матчі 32-го туру чемпіонату Бельгії - 2:1.
На 21-й хвилині матчу Соболь упіймав м'яча на межі штрафного майданчика та злету відправив його у "дев'ятку". Приголомшливий гарматний удар без шансів для голкіпера.
Для 25-річного лівого захисника це вже другий гол в сезоні. Свій дебютний м'яч він святкував на початку березня.
Eduard Sobol. 🚀 That’s it, that’s the tweet. #kvkclu#clubbruggepic.twitter.com/dGUFAuq2ud— Tino Schamp (@TinoSchamp) April 3, 2021
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