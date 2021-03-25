Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко та Микола Шапаренко підвели підсумки матчу.

Футболісти збірної України поділилися своїми враженнями після нічиєї з Францією в стартовому матчі відбору на ЧС-2022.

Слова гравців наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Півзахисник команди Сергій Сидорчук, який був причетний до голу української збірної, зазначив, що команді доводилося терпіти:

"Результат позитивний - змогли з чемпіонами світу взяти очко, в такій групі це добре. Важко було. Дуже важливо було перекрити середину. Вони нам забили гол, вважайте, з центру, так що ми, може, трохи десь недопрацювали. А так, в принципі, вся команда терпіла. У нас було завдання якомога щільніше грати саме ззаду. Вважаю, що вийшло, за винятком пари моментів, які у них були. Але у таких команд однаково будуть моменти.

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Пощастило. Андрій Миколайович говорив, що буде свій момент - ми витиснули з нього максимум. Були ще пара непоганих контратак, з яких ми не витиснули все, що можна було. Найімовірніше це сталося через великий обсяг бігової роботи, який виконали в обороні, і в атаку було набагато важче бігати. Це був автогол, проте приємно зробити гольову передачу".

Олександр Зінченко поділився своїми емоціями від того факту, що став капітаном української збірної:

"Насправді, про пов'язку говорити не варто. Я скажу тільки одне - мрії потрібні для того, щоб вони збувалися. Одна з них сьогодні збулася, я цим дуже пишаюся. Були мурашки по шкірі, дуже приємно, я цей день не забуду ніколи.

По грі у мене двояке відчуття. З одного боку результат проти чинного чемпіона світу дуже хороший, але хочеться все одно краще. Ми грали не в такій схемі, як звикли, але в цілому домоглися того, чого хотіли".

Зінченко також підкреслив, що "план на гру вдався", і Україна "здорово зіграла в обороні". Також півзахисник зазначив:

"Ця нічия буде неважлива, якщо в наступній грі ми не обіграємо збірну Фінляндії".

Півзахисник Микола Шапаренко підкреслив, що Україна прагнула до перемоги в цій грі:

"Хотілося реабілітуватися за ту прикру поразку в товариському матчі. Хотілося показати, що ми не просто приїхали відбути номер, а виграти матч. Ми розуміли, що французи дуже кваліфіковані, чемпіони світу. Розуміли, що у нас буде багато роботи без м'яча. Моментів було не дуже багато, але ми повинні були використовувати свій шанс".

Франція - Україна: підсумки матчу

Матч Франція - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Антуана Грізманна українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч влетів у сітку рикошетом від Преснеля Кімпембе. Спершу м'яч був записаний, як автогол, але пізніше УЄФА переписав його на Сидорчука.

Франція і Україна зустрічалися в 11-й раз в історії. Внічию команди зіграли вчетверте (в України - одна перемога і шість поразок).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Антуан Грізманн (оцінка - 7,9). В України - Микола Матвієнко (оцінка - 7,7).

Збірна України за матч не завдала жодного удару в створ (всього - 4 удари). У Франції - 18 ударів (3 - у площину воріт).

Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки і 98 днів).

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 28 березня, коли прийматиме в Києві команду Фінляндії. Франція в цей же день зіграє в Казахстані.

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Автор: УНІАН