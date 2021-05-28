Ібраїм Конате переїздить до Англії.

Англійський "Ліверпуль", який майже втратив одного зі своїх провідних гравців, оформив свій перший трансфер у це міжсезоння.

Мерсисайдці придбали захисника німецького "Лейпцига" Ібраїма Конате. "Ліверпуль" викупив контракт 22-річного француза за 40 мільйонів євро. Угода клубу й гравця набуде чинності з 1-го липня.

Про це повідомляє офіційна сторінка команди у Twitter.

"Я багато років серйозно працював, щоб досягнути цього, але хотів би сказати дуже дякую всім у "РБ Лейпциг" та всім людям, з якими я там працював - тренерам, моїм товаришам по команді, персоналу й особливо вболівальникам. Ваша підтримка допомогла мені вирости за час перебування там і стати не тільки кращим гравцем, але і кращою людиною, і я завжди буду вдячний за це", - поділився першими враженнями від трансферу Конате для прес-служби "Ліверпулю".

В минулому сезоні оборонець 21 раз з'явився на полі у складі "Лейпцига" та відзначився одним забитим м'ячем.

Команда Юргена Клоппа за підсумками минулого сезону АПЛ фінішувала з бронзовими медалями й здобула путівку до Ліги чемпіонів.

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Автор: Артем Будрін