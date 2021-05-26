Джорджіньо Вейналдум не буде продовжувати контракт з англійським клубом.

Півзахисник англійського "Ліверпулю" Джорджіньо Вейналдум незабаром змінить клубну прописку. 30-річний хавбек відмовився продовжити угоду з мерсисайдцями та вирушить до Іспанії в якості вільного агента.

Про те, що трансфер майже оформлений, повідомляє авторитетний журналіст й інсайдер Фабріціо Романо в Twitter.

Зауважимо, що в підписанні Вейналдума особисто зацікавлений головний тренер "Барселони" Роналд Куман. Наставник добре знайомий з можливостями футболіста, оскільки тренував його в збірній Нідерландів. Нагадаємо, що Вейналдум буде конкурувати за місце у складі "Барселони" зі своїм партнером по збірній Нідерландів - Френкі де Йонгом.

Вейналдум підпише угоду з каталонцями до літа 2024 року.

Раніше маршрутом "Ліверпуль" - "Барселона" переходили Луїс Суарес й Феліпе Коутінью.

За "Лівер" півзахисник виступає з 2016 року, до цього захищав кольори "Феєнорду", "ПСВ" й "Ньюкасл Юнайтед". З командою Юргена Клоппа Вейналдум здобув перемоги в АПЛ, ЛЧ, Суперкубку УЄФА та КЧС.

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Автор: Артем Будрін