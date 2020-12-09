Перший тайм на "Сан-Сіро" пройшов під сильним дощем.

У Мілані завершився перший тайм матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Інтером" і "Шахтарем". Рахунок не відкрито - 0:0.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

Вже на 7-й хвилині матчу "Інтер" міг виходити вперед, але після удару Лаутаро Мартінеса з центру штрафного майданчика "Шахтар" врятувала поперечина.

У середині тайму біля воріт "гірників" виник ще один небезпечний момент, але після подачі кутового Стефан де Врей з близької відстані влучив у гравця "Шахтаря". Також можна відзначити удар головою від Мартінеса в кінцівці тайму - Анатолій Трубін з ним впорався.

"Гірники" в атаці запам'яталися лише ударом Додо з-за меж штрафного, після якого Самір Ханданович забрав м'яч у руки.

Нагадаємо, за підсумками цієї зустрічі вирішиться, чи продовжить "Шахтар" виступати в єврокубках навесні або ж покине їх.

"Інтер" - "Шахтар" - 0:0 (після першого тайму)

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Автор: Антон Дудар