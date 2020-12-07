На "гірників" чекає вирішальний матч за продовження боротьби в єврокубках.

9 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграє з "Інтером".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

Букмекери вважають "Інтер" беззаперечним фаворитом цього матчу.

Перемога італійського клубу оцінюється коефіцієнтом 1,30, нічия - коефіцієнтом 6,10, а перемога "Шахтаря" - 9,50.

На те, що" Інтер" не програє (переможе або зіграє внічию) на своєму полі, букмекери дають коефіцієнт 1,07, тоді як на те, що "Шахтар" набере очки у вирішальному матчі - коефіцієнт 3,75.

"Інтер" - "Шахтар": перед матчем

Матч "Інтер" - "Шахтар" пройде 9 грудня на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок - о 22.00.

Перед останнім туром всі чотири команди групи G зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Інтер" в Серії А виграв у "Болоньї" (3:1).

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Автор: Антон Дудар