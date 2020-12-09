"Гірники" зіграли внічию в Мілані і посіли третє місце у своїй групі.

Донецький "Шахтар" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Мілані грав з "Інтером".

"Гірники" зіграли внічию і вийшли в євровесну.

Луїш Каштру вирішив зіграти в цьому матчі в три центральні захисники, віддзеркаливши схему "Інтера". У центр оборони опустився Тарас Степаненко.

Перший тайм пройшов з перевагою "Інтера", але без великої кількості небезпечних моментів. Найближче до голу господарі були на 7-й хвилині, коли після удару Лаутаро Мартінеса "гірників" врятувала поперечина. Також непогані шанси були у Стефана де Врея, який після розіграшу кутового пробив у захисника, і того ж Мартінеса - після його удару головою м'яч забрав Анатолій Трубін.

"Шахтар" в атаці запам'ятався лише ударом Додо з-за меж штрафного майданчика, з яким впорався Самір Ханданович.

У дебюті другого тайму Трубін відзначився блискучим сейвом після удару головою від Ромелу Лукаку, а ще через десять хвилин після небезпечного удару Марцело Брозовича і рикошету м'яч полетів на кутовий. "Шахтар" тут же провів контратаку, в якій шанси забити упустили спершу Тете, а слідом Тайсон.

Середина тайму пройшла в досить рівній боротьбі, а кінцівка вийшла напруженою для "гірників". На 88-й хвилині Алексіс Санчес пробив головою над поперечиною, а ще через хвилину після удару чилійця м'яч летів у площину воріт "Шахтаря", але влучив у Лукаку, який знаходився в офсайді.

У компенсований час на кутові "Інтера" пішов Ханданович, але "Шахтар" вистояв.

"Інтер" - "Шахтар" - 0:0

"Інтер": Ханданович, Хакімі (Дарміан, 85), де Врей, Шкрініар, Бастоні (Д'амброзіо, 85), Янг (Перішіч, 69), Гальярдіні (Алексіс, 75), Брозович, Барелла, Лукаку, Мартінес (Еріксен, 85)

"Шахтар": Трубін, Матвієнко, Бондар, Вітао (Хочолава, 36), Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос (Алан Патрік, 64), Тете (Соломон, 64), Тайсон (Дентіньо, 86)

Попередження: Гальярдіні, Хакімі, Брозович - Вітао, Трубін

Відео огляд матчу від Volia Sport.

"Інтер" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі В, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. "Інтер "(6 очок) став останнім. Таким чином, "гірники" вийшли у Лігу Європи.

У паралельному матчі "Реал" обіграв" Боруссію" М (2:0), набрав 10 очок і посів перше місце в групі В.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Інтер" - "Шахтар".

У першому колі ЛЧ "гірники" також зіграли з "Інтером" внічию - 0:0.

"Шахтар" в третьому сезоні поспіль зайняв третє місце на груповому етапі ЛЧ.

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Автор: Антон Дудар