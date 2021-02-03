Туринці здобули перемогу в першому матчі 1/2 фіналу.

У Мілані відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубка Італії між "Інтером" та "Ювентусом". Зустріч завершилася перемогою гостей.

"Інтер" забив першим зусиллями Лаутаро Мартінеса, але ще до перерви Кріштіану Роналду оформив дубль - забив з пенальті, а також після помилки оборони міланців.

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Зазначимо, що Джанлуїджі Буффон проводив свій 1100-й матч у кар'єрі.

"Інтер" - "Ювентус" - 1:2

Голи: Мартінес, 9 - Роналду, 25 (з пенальті), 35

"Інтер": Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Пінамонті, 86), Дарміан, Барелла, Брозович (Сенсі, 86), Відаль (Еріксен, 72), Янг (Перішіч, 66), Мартінес, Санчес

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лигт, Деміраль, Алекс Сандро, Бернардескі (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккені (К'єлліні, 89), Кулусевскі (К'єза, 89), Роналду (Мората, 77)

Відео голів

Повне відео матчу опублікував YouTube-канал Serie A.

Кубок Італії: що потрібно знати

В іншому півфіналі зустрічаються "Наполі" і "Аталанта". Свій перший матч вони проведуть 3 лютого в Неаполі.

Матчі-відповіді півфінальної стадії пройдуть 9 і 10 лютого.

Фінал Кубка Італії 2020-2021 запланований на 19 травня.

Рекордсменом Кубка Італії за кількістю трофеїв є "Ювентус", який вигравав турнір 13 разів.

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Автор: Антон Дудар