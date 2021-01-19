Мадридський "Інтернасьонал" з нижчої ліги Іспанії зробив безпрецендентний випадок для футболу – вперше в історії футболіста купили за біткоіни. Першопрохідцем став екс-гравець мадридського "Реала" Давід Барраль. Суму трансферу не розголошують, але на дану мить один біткоін котирується в 1,04 млн грн.
Про це клуб повідомив у себе в Twitter.
Нагадаємо, що "Інтернасьонал" є частиною кіберспортивного клубу DUX Gaming, що належить півзахиснику "Бетіса" Борсі Іглесіасу та воротарю "Реала" Тібо Куртуа. Також трансфер став можливим завдяки спонсору клубу, що спеціалізується на покупці і продажу віртуальної валюти.
Читайте також:
- Динамо першим в Україні випустить криптовалюту для фанатів: для чого це потрібно
- Залишилося дві спроби: програміст з США забув пароль і може втратити біткоїни на $240 мільйонів
- Вартість біткойна перевищила $38 тисяч на тлі затвердження імпічменту Трампу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram