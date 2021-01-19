Віртуальною валютою тепер можна розраховуватися за футболістів.

Мадридський "Інтернасьонал" з нижчої ліги Іспанії зробив безпрецендентний випадок для футболу – вперше в історії футболіста купили за біткоіни. Першопрохідцем став екс-гравець мадридського "Реала" Давід Барраль. Суму трансферу не розголошують, але на дану мить один біткоін котирується в 1,04 млн грн.

Про це клуб повідомив у себе в Twitter.

Нагадаємо, що "Інтернасьонал" є частиною кіберспортивного клубу DUX Gaming, що належить півзахиснику "Бетіса" Борсі Іглесіасу та воротарю "Реала" Тібо Куртуа. Також трансфер став можливим завдяки спонсору клубу, що спеціалізується на покупці і продажу віртуальної валюти.

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Автор: Будрін Артем