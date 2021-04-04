У перенесеному фіналі "Реал Сосьєдад" виграв у "Атлетіка".

3 квітня відбувся фінал Кубка Іспанії з футболу 2019-2020, в якому зустрілися "Реал Сосьєдад" та "Атлетік".

Фінальний матч мав відбутися ще минулого року, але був відкладений через пандемію коронавірусу і неможливість провести гру з глядачами.

Читайте такожРеал врятувався від поразки в мадридському дербіДолю матчу вирішив гол, який "Реал Сосьєдад" забив з пенальті у другому таймі.

"Атлетик" - "Реал Сосьєдад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 63

"Атлетика": Симон, Мартінес, Альварес, Де Маркос, Берчіче (Капа, 90), Рауль Гарсія, Венседор (Унаї Лопес, 68), Беренгер (Вильялібре, 76), Дані Гарсія (Весга, 76), Муніаін, Вільямс

"Реал Сосьєдад": Реміро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Елустондо, 90), Субельдія, Меріно, Субіменди, Порту (Барренечеа, 89), Сільва (Гевара, 85), Оярсабаль, Ісак (Фернандес, 89)

Відео гола

Фінал Кубка Іспанії: підсумки

"Реал Сосьєдад" виграв трофей втретє в історії.

"Атлетик" Більбао є однією з найбільш титулованих команд в історії турніру. "Атлетик" в 38-й раз грав у фіналі і в 15-й раз поступився.

Вже 17 квітня "Атлетик" зіграє у фіналі Кубка Іспанії 2020-2021, в якому його суперником цього разу буде "Барселона".

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Автор: Антон Дудар