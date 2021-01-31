Тріумфатором турніру став найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" Луїс Адріано.

На стадіоні "Маракана" відбувся фінал Кубка Лібертадорес, в якому зустрічалися бразильські "Палмейрас" і "Сантос".

Матч завершився перемогою "Палмейраса" в овертаймі - 1:0.

Автором єдиного голу став півзахисник Брено.

У складі переможців весь матч на полі провів найкращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

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"Палмейрас" - "Сантос" - 1:0

Гол: Брено, 90+9

"Палмейрас": Уевертон, Луан, Вінья, Гомес, Маркос Роша, Рафаел Вейга (Алан Емперор, 90), Даніло, Габріел Меніно (Брено, 85), Зе Рафаел (Патрік де Паула, 78), Луїс Адріано, Роні (Мело, 90)

"Сантос": Джон, Пара (Бруніньо, 90), Лукас, Феліпе Жонатан (Веллінгтон Каріока, 90), Дієго Пітука, Сотельдо, Луан Перес, Сандрі (Лукас Брага, 73), Алісон, Кайо Жорже (Мадсон, 90), Маріно

Огляд матчу опублікував YouTube-канал Fox Sports Brasil.

Кубок Лібертадорес: підсумки фіналу

"Палмейрас" вдруге в історії клубу виграв трофей. Вперше "зелено-білим" вдалося зробити це в 1999 році.

"Сантос" втратив можливість вчетверте виграти трофей у своєму п'ятому фіналі.

"Палмейрас" тепер виступить на Клубному чемпіонаті світу. Бразильський клуб стартує з півфіналу.

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Автор: Антон Дудар