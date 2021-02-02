"Гірники" в 1/16 фіналу ЛЄ зіграють проти "Маккабі".

Донецький "Шахтар" подав заявку на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

У заявку за списком "А" включені 23 футболісти.

Воротар: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 54. Євген Гриценко

Захисник: 2. Додо, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 49. Вітао

Півзахисник: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 70. Євген Коноплянка, 99. Фернандо

Нападник: 10. Жуніор Мораес

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У заявку за списком "Б" включений 21 гравець, в їх числі ті, які вже мають досвід виступів за першу команду "Шахтаря": голкіпер Анатолій Трубін, захисники Віктор Корнієнко і Валерій Бондар, півзахисники Георгій Судаков і Михайло Мудрик, а також форвард Богдан В'юнник.

Відзначимо, що в заявці немає півзахисника Максима Малишева, який лише недавно повернувся до тренувань.

"Маккабі" - "Шахтар": що потрібно знати

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

Раніше один проти одного "Шахтар" і тель-авівський "Маккабі" не грали.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар