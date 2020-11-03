Англійський "Манчестер Сіті" вже в січні планує укласти попередній контракт з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі.
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Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, клуб АПЛ не відмовився від ідеї підписати капітана каталонців і готує йому пропозицію.
Чинний контракт Мессі з "Барсою" закінчується влітку 2021 року. Футболіст не має наміру обговорювати продовження співпраці з каталонським клубом до кінця нинішнього сезону.
Варто відзначити, що аргентинець намагався покинути клуб ще влітку, але домовитися про розірвання контракту з "Барселоною" йому не вдалося. Тоді найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри для Мессі вважався саме "Ман Сіті".
Ліонель Мессі міг покинути "Барселону": хронологія подій
- 25 серпня Мессі поінформував керівництво "Барселони" про своє бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. "Барселона" не хотіла відпускати гравця, заявляючи, що Мессі може покинути клуб тільки за відступні в розмірі 700 мільйонів євро.
- Мессі не з'явився на медобстеження і перші тренування "Барселони" перед новим сезоном.
- Ла Ліга зробила заяву про те, що контракт Мессі з "Барселоною" все ще дійсний, а для його розірвання клуб повинен отримати повну суму відступних.
- 4 вересня Мессі вперше розповів про бажання піти з клубу і заявив, що залишається в "Барселоні".
- 7 вересня аргентинець вже приступив до тренувань з "Барселоною".
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