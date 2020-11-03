Ліонель Мессі / фото REUTERS

Англійський "Манчестер Сіті" вже в січні планує укласти попередній контракт з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі.

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Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, клуб АПЛ не відмовився від ідеї підписати капітана каталонців і готує йому пропозицію.

Чинний контракт Мессі з "Барсою" закінчується влітку 2021 року. Футболіст не має наміру обговорювати продовження співпраці з каталонським клубом до кінця нинішнього сезону.

Варто відзначити, що аргентинець намагався покинути клуб ще влітку, але домовитися про розірвання контракту з "Барселоною" йому не вдалося. Тоді найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри для Мессі вважався саме "Ман Сіті".

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Переклад: Данило Слесь