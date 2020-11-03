"Манчестер Сіті" все-таки хоче підписати капітана "Барселони".

Англійський "Манчестер Сіті" вже в січні планує укласти попередній контракт з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі.

Читайте такожПрезидент Барселони подав у відставку

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, клуб АПЛ не відмовився від ідеї підписати капітана каталонців і готує йому пропозицію.

Чинний контракт Мессі з "Барсою" закінчується влітку 2021 року. Футболіст не має наміру обговорювати продовження співпраці з каталонським клубом до кінця нинішнього сезону.

Варто відзначити, що аргентинець намагався покинути клуб ще влітку, але домовитися про розірвання контракту з "Барселоною" йому не вдалося. Тоді найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри для Мессі вважався саме "Ман Сіті".

Ліонель Мессі міг покинути "Барселону": хронологія подій

25 серпня Мессі поінформував керівництво "Барселони" про своє бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. "Барселона" не хотіла відпускати гравця, заявляючи, що Мессі може покинути клуб тільки за відступні в розмірі 700 мільйонів євро.

Мессі не з'явився на медобстеження і перші тренування "Барселони" перед новим сезоном.

Ла Ліга зробила заяву про те, що контракт Мессі з "Барселоною" все ще дійсний, а для його розірвання клуб повинен отримати повну суму відступних.

4 вересня Мессі вперше розповів про бажання піти з клубу і заявив, що залишається в "Барселоні".

7 вересня аргентинець вже приступив до тренувань з "Барселоною".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Данило Слесь