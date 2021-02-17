"Шахтар" почне виступ у плей-офф Ліги Європи матчем в Ізраїлі.

18 лютого донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі". Команди зіграють на стадіоні "Блумфілд" в Тель-Авіві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Маккабі - Шахтар.

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Маккабі - Шахтар: де дивитися матч

Матч "Маккабі" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00.

Трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 2". За годину до гри стартує програма "Шлях до Гданська", в рамках якої експерти обговорять шанси команд.

Також в прямому ефірі матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

"Маккабі" - "Шахтар": перед матчем

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

У першому матчі УПЛ 2021 року "Шахтар" несподівано втратив очки з "Колосом". У "Маккабі" у внутрішньому чемпіонаті Ізраїлю триває переможна серія з шести матчів поспіль. Команда займає друге місце.

Судити матч "Маккабі" - "Шахтар" буде француз Франсуа Летексьє.

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Автор: Антон Дудар