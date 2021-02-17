Манор Соломон може зіграти у себе на батьківщині / фото ФК Шахтар
18 лютого донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі". Команди зіграють на стадіоні "Блумфілд" в Тель-Авіві.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Маккабі - Шахтар.
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Маккабі - Шахтар: де дивитися матч
Матч "Маккабі" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00.
Трансляція матчу буде доступна на телеканалі "Футбол 2". За годину до гри стартує програма "Шлях до Гданська", в рамках якої експерти обговорять шанси команд.
Також в прямому ефірі матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.
"Маккабі" - "Шахтар": перед матчем
- "Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.
- У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".
- "Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".
- В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.
- У першому матчі УПЛ 2021 року "Шахтар" несподівано втратив очки з "Колосом". У "Маккабі" у внутрішньому чемпіонаті Ізраїлю триває переможна серія з шести матчів поспіль. Команда займає друге місце.
- Судити матч "Маккабі" - "Шахтар" буде француз Франсуа Летексьє.
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