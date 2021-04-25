У фіналі Кубка англійської ліги "городяни" обіграли "Тоттенхем"

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка англійської ліги 2020-2021. У фінальному матчі команда Пепа Гвардіоли обіграла "Тоттенхем".

Єдиний в матчі гол був забитий на 82-й хвилині - Емерік Ляпорт забив головою після подачі Кевіна де Брюйне зі стандарту.

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Українець Олександр Зінченко весь матч провів у запасі "Сіті".

Відзначимо, що "Тоттенхем" після звільнення Жозе Моурінью проводив цей матч під керівництвом 29-річного екс-гравця команди Райана Мейсона.

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 1:0

Гол: Ляпорт, 82

"Манчестер Сіті": Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Діаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандіньо (Родрі, 84), Стерлінг, де Брюйне (Бернарду Сілва, 87)

"Тоттенхем": Льоріс, Регілон, Ор'є (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сіссоко, 67), Хейб'єрг (Аллі, 84), Лукас Моура (Бейл, 67), Вінкс, Сон Хин Мін, Кейн

Попередження: Регілон, Лапорт, Фернандіньо

Відео гола

Фото і відео з церемонії нагородження

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем": підсумки фіналу

"Манчестер Сіті" виграв Кубок англійської Ліги увосьме в історії і вчетверте поспіль під керівництвом Пепа Гвардіоли.

Тепер "городяни" ділять перше місце за кількістю перемог у турнірі з "Ліверпулем".

"Тоттенхем" вдев'яте грав у фіналі Кубка ліги і вп'яте зазнав поразки.

Пеп Гвардіола виграв дев'ятий трофей разом з "Манчестер Сіті", а Олександр Зінченко - восьмий.

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Автор: Антон Дудар