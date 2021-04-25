"Манчестер Сіті" став володарем Кубка англійської ліги 2020-2021. У фінальному матчі команда Пепа Гвардіоли обіграла "Тоттенхем".
Єдиний в матчі гол був забитий на 82-й хвилині - Емерік Ляпорт забив головою після подачі Кевіна де Брюйне зі стандарту.
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Українець Олександр Зінченко весь матч провів у запасі "Сіті".
Відзначимо, що "Тоттенхем" після звільнення Жозе Моурінью проводив цей матч під керівництвом 29-річного екс-гравця команди Райана Мейсона.
"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 1:0
Гол: Ляпорт, 82
"Манчестер Сіті": Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Діаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандіньо (Родрі, 84), Стерлінг, де Брюйне (Бернарду Сілва, 87)
"Тоттенхем": Льоріс, Регілон, Ор'є (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сіссоко, 67), Хейб'єрг (Аллі, 84), Лукас Моура (Бейл, 67), Вінкс, Сон Хин Мін, Кейн
Попередження: Регілон, Лапорт, Фернандіньо
Відео гола
Фото і відео з церемонії нагородження
🏆🏆🏆🏆#EFL | @ManCitypic.twitter.com/eadTSPBlcx— Carabao Cup (@Carabao_Cup) April 25, 2021
"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем": підсумки фіналу
- "Манчестер Сіті" виграв Кубок англійської Ліги увосьме в історії і вчетверте поспіль під керівництвом Пепа Гвардіоли.
- Тепер "городяни" ділять перше місце за кількістю перемог у турнірі з "Ліверпулем".
- "Тоттенхем" вдев'яте грав у фіналі Кубка ліги і вп'яте зазнав поразки.
- Пеп Гвардіола виграв дев'ятий трофей разом з "Манчестер Сіті", а Олександр Зінченко - восьмий.
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