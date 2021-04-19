У лондонському клубі навіть не стали чекати закінчення сезону.

"Тоттенхем" звільнив португальського фахівця Жозе Моурінью з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє The Athletic. Інформацію підтверджують і інші авторитетні джерела. "Тоттенхем" поки не оголосив про розставання з тренером офіційно.

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Раніше повідомлялося, що розставання з 58-річним Моурінью обійдеться "шпорам" в 30 мільйонів фунтів.

Португальський тренер пропрацював у "Тоттенхемі" півтора року.

Жозе Моурінью: кар'єра в "Тоттенхемі"

Моурінью очолював "Тоттенхем" з листопада 2019 року. Його контракт був розрахований до літа 2023 року.

Минулий сезон "шпори" завершили на шостому місці, а в поточному чемпіонаті за шість турів до фінішу йдуть сьомими.

У шести останніх матчах команда здобула лише одну перемогу, в тому числі вилетівши з Ліги Європи.

Попередній сезон "Тоттенхем" завершив без трофеїв. У сезоні 2020-2021 команда має шанс виграти Кубок англійської Ліги - у фіналі "шпори" зіграють з "Ман Сіті".

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Автор: Антон Дудар