Мар'ян Швед допоміг своїй команді здобути три очки.

Український півзахисник Мар'ян Швед забив черговий гол за "Мехелен". Цього разу він відзначився в матчі чемпіонату Бельгії проти "Стандарду".

Українець вийшов на заміну наприкінці першого тайму, а на 57-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди. Рішення наставника випустити на заміну саме 23-річного вінгера виправдало себе, а відтак Швед став джокером.

Мар'ян замкнув передачу з лівої ноги в карному майданчику та відправив м'яча у правий нижній кут воріт. Зауважимо, що це перший гол українського хавбека з лютого цього року.

"Мехелен" у підсумку здобув перемогу з рахунком 3:1 і вирвався на першу сходинку своєї підгрупи. Нагадаємо, що в цьому самому квартеті грає "Гент", який сьогодні розгромив "Остенде" зусиллями Романа Безуса та Романа Яремчука.

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І у грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище за команду". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і в останніх іграх закріпився в основному складі.

Всього на рахунку Шведа 5 голів і 2 асисти у 23 матчах за "Мехелен".

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Автор: Артем Будрін