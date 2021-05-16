Роман Безус оформив дубль, а Роман Яремчук асистував йому в моменті з першим голом.

Українські легіонери Роман Яремчук та Роман Безус провели черговий результативний матч за "Гент". У четвертому раунді групового етапу чемпіонату Бельгії екс-гравці "Динамо" розгромили "Остенде".

Безус на 20-й хвилині ефектно забив гол, перекинувши "парашутиком" воротаря суперників. Гольову передачу в цьому епізоді віддав йому не хто інший, як Яремчук.

Безус не лише відкрив рахунок в зустрічі, а й поставив крапку в ній. На 66-й хвилині екс-хавбек "Ворскли" та "Динамо" оформив дубль та встановив остаточний рахунок - 4:0 на користь "Генту".

Портал Whoscored поставив Безусу за цю гру височенну оцінку - 9,5. Це другий бал серед обох клубів. У Яремчука - 8,2, що є четвертим показником серед обох колективів.

Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Яремчук за "Гент" у всіх турнірах забив 21 гол, 19 з яких - в чемпіонаті Бельгії, а також зробив вже 8 гольових передач. У Безуса "5+4" за системою "гол+пас".

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Автор: Артем Будрін