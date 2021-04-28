Керівництво клубу виписало додатковий гонорар румуну за здобуте чемпіонство України.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу заробив чудову премію від керівництва "біло-синіх".

Про це повідомляють румунські ЗМІ, а саме GSP.

За інформацією видання, Луческу за те, що привів киян до золотих медалей УПЛ отримав 1 мільйон євро.

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Таким чином, президент "Динамо" Ігор Суркіс віддячив 75-річному фахівцю за перемогу в чемпіонаті України та пряму путівку до Ліги чемпіонів, яка дозволить столичному клубу поповнити казну щонайменше на 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно Луческу відповів на питання про те, коли планує завершити кар'єру.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. В квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також вийшло у фінал Кубка України.

В "Динамо" Луческу став дев'ятикратним чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

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Автор: Артем Будрін