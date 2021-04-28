Мірча Луческу зміг завоювати авторитет у своїх підопічних / фото facebook.com/fcdynamoua

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу заробив чудову премію від керівництва "біло-синіх".

Про це повідомляють румунські ЗМІ, а саме GSP.

За інформацією видання, Луческу за те, що привів киян до золотих медалей УПЛ отримав 1 мільйон євро.

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Таким чином, президент "Динамо" Ігор Суркіс віддячив 75-річному фахівцю за перемогу в чемпіонаті України та пряму путівку до Ліги чемпіонів, яка дозволить столичному клубу поповнити казну щонайменше на 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно Луческу відповів на питання про те, коли планує завершити кар'єру.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

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Автор: Артем Будрін