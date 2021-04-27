Мірча Луческу заявив, що прийшов у "Динамо" заради емоцій від перемог.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу відповів на питання про те, коли планує завершити кар'єру.

Про це він повідомив в інтерв'ю gsp.ro.

"Коли я завершу кар'єру? Якщо пристрасть і ентузіазм залишаться на тому ж рівні, то ніколи".

"Я міг би триматися подалі від тиску, але не можу жити спокійно. Такий я. Я міг би тренувати в Румунії, але мені необхідно суперництво на найвищому рівні. Деякі вже вважають мене легендою, але я не згоден. Не хочу бути легендою, я хочу жити", - підкреслив румунський тренер.

Він розповів, що повернувся до тренерської роботи заради емоцій і перемог:

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"Коли гравці підкидали мене, я молився, щоб повернутися цілим і неушкодженим на землю (сміється). Це унікальні моменти, незабутні. І коли я виграв трофей... Яке чудове почуття! Я повернувся заради цього. Після кар'єри згадуються тільки такі моменти, а труднощі меркнуть".

"Перехід у "Динамо" був протистоянням з самим собою - з моїми думками, ідеями, методами. Завжди турбуюся, завжди думаю, що я можу зробити ще, в чому додати, щоб стати ще краще", - додав Луческу.

Він також заявив:

"Ніхто не думав, що в моєму віці у мене буде такий же ентузіазм. Я показав, що домогтися успіху можна в будь-якому віці".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. В квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а також вийшло у фінал Кубка України.

В "Динамо" Луческу став дев'ятикратним чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

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Автор: Антон Дудар