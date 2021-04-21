Кияни без проблем пройшли одного з лідерів Першої ліги "Агробізнес".

Київське "Динамо" стало першим фіналістом Кубка України з футболу.

У півфіналі кияни в Тернополі обіграли представника Першої ліги "Агробізнес".

Кияни відкрили рахунок у матчі наприкінці першого тайму - після пасу Жерсона Родрігеса Богдан Леднєв завдав прицільного удару з-за меж штрафного.

На 67-й хвилині також ударом з-за меж штрафного забив Артем Бесєдін - голкіпер торкнувся м'яча, але не врятував.

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Ще через 13 хвилин Віталій Буяльський довів рахунок до розгромного.

Відзначимо, що в другому таймі за рахунку 1:0 арбітр спершу призначив у ворота "Агробізнесу" пенальті, але після перегляду відеоповтору скасував своє рішення.

"Динамо" в 18-й раз в історії вийшло у фінал Кубка України.

"Агробізнес" - "Динамо" - 0:3

Голи: Леднєв, 45, Бесєдін, 67, Буяльський, 81

"Агробізнес": Артим, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І. Когут (Семенець, 70), Дудик (Немтінов, 82)

"Динамо": Бойко, Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Циганков, Шапаренко (Шепелєв, 66), Леднєв (Буяльський, 66), Родрігес (Сідклей, 66), Бесєдін (Супряга, 79)

Попередження: Бойчук - Попов, Сирота

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередні етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії. "Шахтар" не зумів пробитися до півфіналу, сенсаційно програвши "Агробізнесу".

В іншому півфіналі грають "Олександрія" та "Зоря".

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться у Тернополі на "Стадіоні імені Романа Шухевича".

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Автор: Антон Дудар