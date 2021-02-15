Ірина Морозюк поділилася пікантним фото в соціальній мережі.

Колишня дружина півзахисника київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина Морозюк, яку називають секс-символом українського футболу, опублікувала відвертий знімок.

Допис Ірина виставила у свій Instagram.

"Ось дивіться, не пам'ятаю хто фотографував, але одна з моїх рідних подруг... І все б нічого, все як би красиво, але момент з трусиками вас не бентежить? А що, якби це була не зима, а літо? І я б їх не наділа взагалі? Хіба подруги так роблять?", - жартівливо підписала світлину Морозюк.

Нагадаємо, епатажна Морозюк є президенткою футбольного клубу "Ліон" зі Львову. Також Ірина раніше прокоментувала скандальне відео капітана збірної Росії з футболу Артема Дзюби, де він займався мастурбацією.

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Автор: УНІАН