Олександр Тимчик не зможе вийти на поле цього року.

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик був прооперований в Барселоні.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

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Тимчик переніс операцію на сухожиллі привідних м'язів. Хірургічне втручання пройшло успішно, футболіст відчуває себе задовільно.

На відновлення захиснику знадобиться шість тижнів. Таким чином, Тимчик більше не зможе вийти на поле в осінній частині сезону.

Нагадаємо, Тимчик повернувся в "Динамо" цього літа після оренди в "Зорі". Він встиг провести за киян 3 матчі. Також Тимчик дебютував у складі збірної України.

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Автор: Антон Дудар